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Сегодня Печерский райсуд будет избирать нардепу Леросу меру пресечения

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Сегодня Печерский райсуд будет избирать нардепу Леросу меру пресечения
В Печерском районном суде г. Киева будут избирать меру пресечения нардепу Гео Леросу.

Об этом нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 15:25 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15 состоится суд по избранию меры пресечения за "жест" Зеленскому и за видео, на которых братья Ермаки торгуют государственными должностями, которые я обнародовал и не извинился за это", – говорится в сообщении.

Лерос приглашает журналистов на судебное заседание.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко опроверг мой протокол допроса после того, как я сказал, что он слово в слово похож. Это фиаско, – Лерос

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Топ комментарии

  • Привет
    А тому молодому скоту который сбил двух пацанов и не выполнил решение суда о сдаче крови на анализ когда меру пресечения за это будут выбирать???
  • Антон Чигур
    За средний палец??!!! Вы что там *****, башкой в сосну ударились??! Идиоты!!
  • 5 копійок
    Україна 2.5 років без президента. Там сидить блазень.
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