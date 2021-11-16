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Обыск у Кивы проводится по делу о стрельбе из автомата Калашникова, - ГБР

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Обыск у Кивы проводится по делу о стрельбе из автомата Калашникова, - ГБР
Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы по делу о факте стрельбы из автомата.

Об этом сообщили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следственные действия проходят по делу стрельбы из автомата Калашникова", - сказали в ГБР.

Как уже отмечалось, утром 16 ноября правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы.

Напомним, Кива в ночь на 16 октября записал ролик с автоматом в руке. Нардеп объяснил, что так отмечает гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.

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На фразе "Смерть изменникам! Смерть фашизму" Кива произвел несколько выстрелов из автомата, а в это время за его спиной запустили фейерверк.

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Топ комментарии

  • VOLK 62daf307
    А за то что, ЭТА Кива пуйло с д.р. поздравляла Бубочка простил?
    Респекты не хер гнать
  • Візор Гук
    чи працюють закони зробите висновок коли побачите чим закінчиться історія з тим ківанутим полудурком, прогнозую що закінчиться зеленокольоровою бульбашкою.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    тупая предъява - он имеет разрешение? да? стрелял на стрельбище? да. не защищаю дрочера, но статью потяжелее можно было бы придумать - госизмена например...
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