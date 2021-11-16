Новости • Агрессия России против Украины

Беларусь превращается в плацдарм российской армии, - Турчинов

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Беларусь превращается в плацдарм российской армии, - Турчинов
Сегодня Беларусь превращается в плацдарм российской армии.

Об этом сказал накануне в эфире программы "Свобода слова" экс-председатель Верховной Рады Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

Он напомнил, что Лукашенко полностью открыл воздушную границу своей страны для российской военной авиации.

"Тяжелые бомбардировщики России летают демонстративно на границе с Беларусью и странами НАТО", - подчеркнул Турчинов, добавив, что после учений "Запад-2021" на территории Беларуси осталось "значительное количество российских военнослужащих, оружия и военной техники".

"Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально - поглощение Россией Беларуси", - сказал руководитель Центрального штаба "ЕС". "Россия теперь может использовать территорию Беларуси как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому у Украины уже есть не только российский фронт, но и белорусский", - резюмировал он.

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Топ комментарии

  • Валентина Майкова
    Нацисти з РФ перетворюють Білорусію в військову базу , взявши населення в заручники . До того ще беруть територію України в повну економічну і військову блокаду ! Цей їх план мінімум , а ЄС думає лише про сертифікацію ... Замість вводити дієві санкції і військову допомогу Україні, яка історично завжди прикривала їх зад від людожерів з РФ !
  • Ан Мур
    Олександр Турчинов в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV" заявив:

    "Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
    Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
  • Салаутдин
    Белорусы забыли,какая республика больше всех пострадала в 2 МВ ?
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