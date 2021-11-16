Не стоит доверять работе ВСК по "вагнеровцам": изначально было понятно, что будет такая профанация, - нардеп "Голоса" Железняк

Не стоит доверять работе Временной следственной комиссии (ВСК), которая расследует дело "вагнеровцев".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

Он рассказал, что вчера посмотрел выступление главы ВСК Марьяны Безуглой, а затем пересмотрел немало мемов на эту тему.

"Откровенно говоря, а чего мы ожидали от комиссии, которая сразу себя дискредитировала. Напомню, что фракция "Голос" вместе с другими - "Европейской Солидарностью" и "Батькивщиной", отозвали своих представителей по одной простой причине: мы понимали, что будет такая профанация", - подчеркнул депутат.

По словам Железняка, некоторые заявления Безуглой "не коррелируются с заявлениями не то что представителей оппозиции, а также представителей и чиновников государства".

"Очень странный такой ход событий. Я знаю, что в ближайшее время Bellingcat… у меня есть определенная информация, что там будет, но пусть сначала он выйдет", - добавил политик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция по "вагнеровцам" проводилась ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский, - отчет главы ВСК Безуглой. ФОТО

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".