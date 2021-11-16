Байден трижды отклонял санкции против РФ из-за их недостаточной жесткости, - Politico

Президент США Джо Байден трижды отклонял пакет санкций в отношении России, поскольку считал предложенные меры недостаточно жесткими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

"Когда чиновники Совета национальной безопасности обратились к президенту Джо Байдену с пакетом санкций, которые должны быть введены в отношении России в начале этого года, он трижды отправлял их обратно", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Отмечается, что Байден не просил, чтобы санкции "были более карательными или наносили вред русскому народу".

Президент США хотел убедиться, что санкции были "умными" и хорошо разработаны, чтобы они могли изменить поведение Кремля.

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