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Разумков о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это не реанимирует рейтинг президента

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Разумков о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это не реанимирует рейтинг президента
Народный депутат Дмитрий Разумков считает, что украинцам нужно предоставить возможность выбирать, куда потратить 1000 грн, обещанную президентом Владимиром Зеленским для вакцинированных граждан.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что нужно поддерживать людей в ковид, а тратить 1000 грн на то, чтобы они могли пойти в музей, - это нелогично", - подчеркнул депутат.

По словам Разумкова, расходование средств на поддержку креативных индустрий – это плохая технология.

"Людям 1000 грн точно была бы не лишней, но для многих граждан пойти в кино, спортзалы или музей, это большая роскошь, потому что людям очень часто не хватает на элементарные нужды, они эту тысячу могли бы потратить сюда", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не является ли такая инициатива президента попыткой реанимировать свой рейтинг, Разумков отметил: "Это не реанимирует рейтинг президента, думаю, это и дальше будет хоронить его рейтинг".

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Ето вообще маразм. Во время пандемии давать деньги чтобы люди шли в кино и театры заражать друг друга. Вместо того чтобы дать людям хоть бы пенсам пайки чтобы сидели дома.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    найвеличниший в своей жизни ничего кроме шоубиза и хайпа не знал и не знает, поэтом и идеи такие дурные
  • Антон Ищенко
    так а що брати? гроші віртуальні, витратити їх можна на квитки на концерт кварталу))
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