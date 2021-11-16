Разумков о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это не реанимирует рейтинг президента

Народный депутат Дмитрий Разумков считает, что украинцам нужно предоставить возможность выбирать, куда потратить 1000 грн, обещанную президентом Владимиром Зеленским для вакцинированных граждан.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что нужно поддерживать людей в ковид, а тратить 1000 грн на то, чтобы они могли пойти в музей, - это нелогично", - подчеркнул депутат.

По словам Разумкова, расходование средств на поддержку креативных индустрий – это плохая технология.

"Людям 1000 грн точно была бы не лишней, но для многих граждан пойти в кино, спортзалы или музей, это большая роскошь, потому что людям очень часто не хватает на элементарные нужды, они эту тысячу могли бы потратить сюда", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не является ли такая инициатива президента попыткой реанимировать свой рейтинг, Разумков отметил: "Это не реанимирует рейтинг президента, думаю, это и дальше будет хоронить его рейтинг".

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