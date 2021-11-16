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"Слуга народа" Богуцкая о тысяче Зеленского: "Неправильно все это"

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"Слуга народа" Богуцкая о тысяче Зеленского: "Неправильно все это"
Инициатива президента Украины Владимира Зеленского выплатить 1000 грн привитым от коронавируса украинцам еще больше расколет общество.

Такое мнение в Фейсбуке высказала "слуга народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Благими намерениями... Как я и думала, тысяча на вакцинацию ещё больше расколет тех кто "за" и нет. Уже с утра ФБ переполнен мемами с Зеленским на 1000-гривневых купюрах, а в ответ вакцинированные аплодируют тысяче гривен, которая будет содрана с антиваксов", - пишет депутат.

"Неправильно всё это. Финансовая забота Государства о здоровье своих граждан, которые не зависимо от вакцинации сдают ПЛР-тесты при первых симптомах любой ОРВИ инфекции и платят за это в среднем 600 грн - говорит о какой-то странной заботе", - добавила она.

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Топ комментарии

  • Galand
    Да никакая это не 1000, так, ваучер электронный... + наверное будет список мест, где именно его потратить можно.
    Бабушка 80 лет уже второй день гигикает с этого, говорит наконец-то в секцию бокса запишется через дорогу
  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Це не турбота - це соціологічне дослідження і тест на когнітивні здібності. Людина для якої вирішальним мотивом в прийнятті рішення стосовно серйозного медичного втручання є 1000грн. - очевидно це майбутній виборець зе.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів", - пише депутат. .... не с антиваксеров а с пенсов и бюджетников. во всем мире гайки антиваксерам закручивают и тут бабло за вакцину раздают. очент попахивает очередным лохотроном с жулиной тысячей...
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