"Слуга народа" Богуцкая о тысяче Зеленского: "Неправильно все это"

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского выплатить 1000 грн привитым от коронавируса украинцам еще больше расколет общество.

Такое мнение в Фейсбуке высказала "слуга народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Благими намерениями... Как я и думала, тысяча на вакцинацию ещё больше расколет тех кто "за" и нет. Уже с утра ФБ переполнен мемами с Зеленским на 1000-гривневых купюрах, а в ответ вакцинированные аплодируют тысяче гривен, которая будет содрана с антиваксов", - пишет депутат.

"Неправильно всё это. Финансовая забота Государства о здоровье своих граждан, которые не зависимо от вакцинации сдают ПЛР-тесты при первых симптомах любой ОРВИ инфекции и платят за это в среднем 600 грн - говорит о какой-то странной заботе", - добавила она.

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