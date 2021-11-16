С начала суток войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки из 82-мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, 16 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - резюмировали в пресс-центре ООС.

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