Цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тыс. куб. м

Спотовая цена газа взлетела до $1046 за 1 тыс. кубометров (впервые с 26 октября) после новостей о приостановке сертификации "Северного потока-2" немецким регулятором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Цена газа растет второй день после отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь. При этом теоретически российская компания сохраняет возможности использования магистрали, бронирования мощности на краткосрочных аукционах.

Во вторник днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала 88,9 евро за МВт.ч, то есть $1046 за тысячу кубометров.

Минимального значения за месяц цена газа достигала в самом начале - $747 за тысячу кубометров.

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Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Ведомство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.