Новости

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тыс. куб. м

4 57925
Цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тыс. куб. м
Спотовая цена газа взлетела до $1046 за 1 тыс. кубометров (впервые с 26 октября) после новостей о приостановке сертификации "Северного потока-2" немецким регулятором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Цена газа растет второй день после отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь. При этом теоретически российская компания сохраняет возможности использования магистрали, бронирования мощности на краткосрочных аукционах.

Во вторник днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала 88,9 евро за МВт.ч, то есть $1046 за тысячу кубометров.

Минимального значения за месяц цена газа достигала в самом начале - $747 за тысячу кубометров.

Также читайте: Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира, - премьер Великобритании Джонсон

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Ведомство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Топ комментарии

  • Gozzalik salonu
    Это ж ниразу не шантаж *****, санкции вводить нет необходимости, верно фрау Риббентроп?
  • Andy Jumeirach
    сначала мигранты, потом -цена , далее снова будут - мигранты
    кацапы ждут сертификат
  • Владимир Сливка
    Интересное наблюдение.Не работающая труба СП-2 приносит больше прибыли своим акционерам нежели работающая.
    1000-ча с лихвой эвриков из ничего даже лучше чем 230-260 при работабщей.
    А акционерами являются как бывший так и настоящий канцлер Германии.Аредыдущий уже входит в состав директоров а Меркель войдет как только официально покинет пост канцлера.Ведь не зря же она ездила к ***** договариваться о своей доле в СП-2.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости