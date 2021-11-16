Мэр Бердянска Баранов подал в отставку

Городской голова Бердянска Запорожской области Валерий Баранов заявил о своем выходе в отставку, учитывая невозможность работать в условиях, сложившихся в городском совете, и без депутатского большинства.

Во вторник во время заседания в Бердянском городском совете он отметил, что после выборов в городском совете "дружественной работы" не получилось, было сложно работать без большинства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Весь год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в такой обстановке? Я вижу два варианта – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться или подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но без моего участия", - заявил Баранов.

Как сообщает пресс-служба горсовета, после заявления об отставке городской голова покинул сессионный зал.

Баранов был избран на должность городского головы Бердянска от партии "За майбутнє" в 2020 году.

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