Мэр Бердянска Баранов подал в отставку
Во вторник во время заседания в Бердянском городском совете он отметил, что после выборов в городском совете "дружественной работы" не получилось, было сложно работать без большинства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Весь год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в такой обстановке? Я вижу два варианта – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться или подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но без моего участия", - заявил Баранов.
Как сообщает пресс-служба горсовета, после заявления об отставке городской голова покинул сессионный зал.
Баранов был избран на должность городского головы Бердянска от партии "За майбутнє" в 2020 году.