"Не обязаны этого делать, нет нужды", - Минюст Грузии о недопуске Денисовой к Саакашвили
Об этом заявил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.Грузія.
"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу. – Ред.) украинского омбудсмена, и такой нужды нет, у нас нет такого обязательства. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье. Именно с этим мотивом омбудсмена пока не допустили", - объяснил Брегадзе.
Он считает, что омбудсмену Людмиле Денисовой необходимо выслушать позицию Минюста Грузии, прежде чем "делать выводы после последней встречи с Саакашвили в тюрьме №12 в городе Руставе".
"Было бы хорошо, если бы мы встретились тогда, и она бы выслушала нашу позицию, и была бы учтена позиция обеих сторон", - добавил Брегадзе.
Отметим, что Денисова сегодня утром сообщила, что грузинские власти не позволили ей встретиться с Саакашвили.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.