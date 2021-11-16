"Не обязаны этого делать, нет нужды", - Минюст Грузии о недопуске Денисовой к Саакашвили

В Министерстве юстиции Грузии рассказали, почему украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к заключенному Михеилу Саакашвили. Ведомство объясняет, что законодательство их страны "такого не предусматривает".

Об этом заявил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.Грузія.

"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу. – Ред.) украинского омбудсмена, и такой нужды нет, у нас нет такого обязательства. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье. Именно с этим мотивом омбудсмена пока не допустили", - объяснил Брегадзе.

Он считает, что омбудсмену Людмиле Денисовой необходимо выслушать позицию Минюста Грузии, прежде чем "делать выводы после последней встречи с Саакашвили в тюрьме №12 в городе Руставе".

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"Было бы хорошо, если бы мы встретились тогда, и она бы выслушала нашу позицию, и была бы учтена позиция обеих сторон", - добавил Брегадзе.

Отметим, что Денисова сегодня утром сообщила, что грузинские власти не позволили ей встретиться с Саакашвили.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

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