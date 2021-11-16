Госсекретарь по обороне Великобритании Уоллес вместе с главой Минобороны Резниковым почтили память погибших за Украину воинов. ФОТО

Рабочий визит в Украину делегации Министерства обороны Великобритании во главе с государственным секретарем по обороне Великобритании Беном Уоллесом начался во вторник, 16 ноября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Иностранная делегация и представители украинского оборонного ведомства почтили память украинских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства, защищая Украину от коварного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

Уоллес вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым возложили цветы к стеле с Колоколом Памяти.

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Фото: сайт Минобороны

Напомним, Зал памяти защитников Украины создан в память о военнослужащих, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Она специально расположена таким образом, чтобы и военнослужащие, работники Минобороны и Генерального штаба, и рядовые граждане могли зайти в Зал и поклониться своим защитникам и защитницам.

Возле сооружения Зала памяти обустроен плац для проведения торжественных церемониальных мероприятий и Памятный знак, в который вмонтированы осколки снарядов с Колоколом Памяти. Ежедневный поминальный ритуал совершается ударами колокола, в зависимости от количества погибших в этот день.

Внутри Зала памяти на специальных подиумах размещены Книги памяти с именами погибших. Структура Книг построена по принципу календаря: один разворот – один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы.