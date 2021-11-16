Мемориальный комплекс "Україна - визволителям" полностью отреставрировали на Луганщине. ФОТОрепортаж

В поселке городского типа Меловое Луганской области, который является крайней восточной точкой Украины, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилась реставрация памятника исторического значения – Мемориального комплекса "Украина - освободителям".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице программы "Большая стройка" в Facebook опубликован фоторепортаж, показывающий, как комплекс выглядит после реставрации.

Мемориал в Меловом был установлен в 1972 году и посвящен событиям 1943 года. Тогда в Меловом удалось прорвать укрепленный район германских войск, с чего началось освобождение Украины. Центральной композицией Мемориального комплекса "Украина - освободителям" является монумент работы скульпторов В. Федченко, В. Мухина и И. Овчаренко.

В состав мемориального комплекса также входит братская могила и Вечный огонь.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала также программа "Большая реставрация", по которой планируется восстановить во всех регионах Украины около 150 объектов исторического и культурного наследия.

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