Тысячу Зеленского не дадут наличными на руки. Ее можно будет потратить только на определенный перечень товаров и услуг, - ОП

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными на руки. Деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить только на определенный список услуг.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты.

Это будет – пока не скажу о техническом решении – но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров".

Никифоров утоничил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадали от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шуляк о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это поддержит бизнес и простимулирует вакцинацию

Пресс-секретарь президента добавил, что пока не может рассказать технические детали предоставления этой тысячи, потому что "президент пока только анонсировал это", и время запуска акции, но напомнил, что Зеленский озвучил дату 19 декабря.

По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) – полный перечень услуг сейчас формируется.

Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.