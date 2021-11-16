Тысячу Зеленского не дадут наличными на руки. Ее можно будет потратить только на определенный перечень товаров и услуг, - ОП
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты.
Это будет – пока не скажу о техническом решении – но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит, или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров".
Никифоров утоничил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, которые, по мнению власти, больше всего пострадали от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
Пресс-секретарь президента добавил, что пока не может рассказать технические детали предоставления этой тысячи, потому что "президент пока только анонсировал это", и время запуска акции, но напомнил, что Зеленский озвучил дату 19 декабря.
По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) – полный перечень услуг сейчас формируется.
Он также объяснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в рамках 1 тысячи гривен – ред.) – например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.