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Витренко о паузе в сертификации "Северного потока-2": Все не столь однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам

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Витренко о паузе в сертификации "Северного потока-2": Все не столь однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам
Намерения российской стороны являются насмешкой над европейскими правилами.

Об этом в Фейсбуке написал председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Из хороших новостей - сертификация "Северного потока-2" приостановлена. Однако все не так однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам", - отмечает Витренко.

По его информации, "Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода "Северный поток-2", причем только той его части, расположенной на территории Германии.

"Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства о сертификации газопроводов. Мы призываем тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставить без внимания эти трюки "Газпрома". В частности, мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора "Северного потока-2", о создании которого заявляет "Газпром". Эти новые санкции должны действовать по крайней мере, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

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Топ комментарии

  • Lada2014
    Рашка все прохвостничает!! Ну такие они товарищи. Им верить ни в чем и никогда нельзя.
  • Иван Петрович Сидоров
    Все не так однозначно.-Таки да. Витренко только вор или ещё и мародёр.Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн.
  • Egor Shevtsov 094467b8
    Европа є жертвою власних рішень.
    Зелені в Німетчині добилися закриття ядерних реакторів. Результатом цього стало те що Німетчина на сьогодні дуже залежна від російського газу, хто їм винен?
    зрозуміло комісар Меркель та уряд будуть проштовхувати інтереси Росії в Европі, бо вони залежать від РФ.
    Дана ситуація є настільки гострою що стала причиною розколу всередині ЕС.
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