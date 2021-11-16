Витренко о паузе в сертификации "Северного потока-2": Все не столь однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам
Об этом в Фейсбуке написал председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.
"Из хороших новостей - сертификация "Северного потока-2" приостановлена. Однако все не так однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам", - отмечает Витренко.
По его информации, "Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода "Северный поток-2", причем только той его части, расположенной на территории Германии.
"Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства о сертификации газопроводов. Мы призываем тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставить без внимания эти трюки "Газпрома". В частности, мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора "Северного потока-2", о создании которого заявляет "Газпром". Эти новые санкции должны действовать по крайней мере, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", - резюмировал он.