Списывая вагоны по возрасту, мы даем заработать заводам, но лишаем страну роста ВВП, - эксперт

Инициатива Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту позволит заработать собственникам вагоностроительных заводов, вместо того, чтобы развивать другие отрасли и ускорять экономический рост в стране.

Об этом заявил заместитель председателя ОС "Всеукраинский аграрный совет" Михаил Соколов.



"У нас есть старые вагоны. Многие из них абсолютно пригодны для эксплуатации. И нам говорят: вы знаете, для роста экономики нам нужно то, что мы уже с вами имеем, просто сдать на металлолом. Не потому, что оно уже не ездит, нет - оно ездит. И может ездить. И Европа, и Штаты доказывают, что это ездит, и что больше, чем у нас может ездить, если нормально обслуживать. А просто потому, что нужно наших вагоностроителей занять работой. Вот никакого другого смысла в этом нет", – объяснил Соколов.

Он отметил: свободных 100 млрд грн, необходимых для закупки новых вагонов вместо тех, которые будут списаны по решению Мининфраструктуры из-за возраста, ни у государства, ни у бизнеса нет. По его словам, это означает, что эти средства будут изъяты из других отраслей, в частности аграрной.



"Например, они не будут инвестированы на развитие мелиорации, а туда нужны миллиардные инвестиции. Они не будут потрачены на строительство элеваторов, которые нам необходимы, потому что у нас устойчивый рост производства и нам не хватает мощностей для хранения. Не будет реализована программа по развитию садов, где нужно 60 тыс. долларов в гектар вкладывать, но ты получаешь рост добавленной стоимости примерно в десять раз по сравнению с зерновым производством", – рассказал Соколов.

Эксперт подчеркнул: инвестировать необходимо в первоочередные направления – в модернизацию инфраструктуры УЗ, закупку новых локомотивов, улучшение сервиса на железной дороге, а не в замену вагонов, которые еще могут эксплуатироваться много лет.



"Вместо того, чтобы навести порядок и внедрить нормальные механизмы контроля за техническим состоянием вагонов, которые подаются на пути, нам предлагают уничтожить те вагоны, которые могут работать, потратить на это деньги, и забрать эти деньги из других отраслей – где они бы могли дать рост ВВП, рост занятости и рост налогов", – подытожил Соколов.



Как известно, МИУ инициирует программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту, а не по техническому состоянию. Для этого планируется подписание Меморандума, участниками которого станут УЗ, банки и вагоностроительные заводы, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

В свою очередь более 200 крупных украинских компаний и ассоциаций, представляющих интересы бизнеса, подписали Антимеморандум, и призвали власти не допустить масштабный кризис, который может обрушиться на транспортную отрасль. Согласно их открытому письму, в случае списания рабочих вагонов страна столкнется с искусственно созданным дефицитом, который приведет ко срывам поставок продукции, падению валютной выручки и объемов ВВП, а также повлечет массовые сокращения персонала.



В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что программа по списанию вагонов выгодна прежде всего олигарху Игорю Коломойскому, вагоностроительные заводы которого получат многомиллиардные заказы.