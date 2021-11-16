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У Киево-Святошинского суда произошла стрельба, есть пострадавший, - СМИ. ФОТО

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В Киеве у здания Киево-Святошинского суда произошла стрельба.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил адвокат Вадим Володарский на своей странице в соцсети.

"Стрельба возле Киево-Святошинского суда. Ранен мужчина (кто - неизвестно). Зашел в суд за пять минут до", - написал он.

В комментариях он добавил, что ранен был человек, предположительно в которого и стреляли. Позже он написал, что мужчину уже забрала "скорая".

У Киево-Святошинского суда произошла стрельба, есть пострадавший, - СМИ 01
Фото: Володарский/фейсбук

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Топ комментарии

  • Hnn -------------
    Отстрел "судей" уже начался ? Пора-бы уж ...
  • Sergiii Inkognito 488280ab
    Место пристрелянное. Это если с чердака .
  • Hnn -------------


    Вижу что ты себя узнал ...
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