Лукашенко созвонился с Путиным: Обсудили ситуацию на границе с Польшей и "учения Украины и США у границ РФ"
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское агентство "БЕЛТА".
Отмечается, что во время разговора Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по "обороне границ Союзного государства".
"Еще одной темой разговора стала ситуация в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом", - говорится в сообщении.
Лукашенко проинформировал Путина о состоявшемся накануне телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.