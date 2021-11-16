Ряд приходов согласились открыть пункты вакцинации в своих храмах, - Ляшко
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Ряд приходов в Украине согласились открыть в своих храмах пункты вакцинации против коронавируса. Они уже работают в части городов.
Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Минздрав вел переговоры с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Так, инициативу поддержали:
- Украинская греко-католическая церковь;
- Православная церковь Украины (ПЦУ);
- Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП);
- Церковь адвентистов седьмого дня.
В Минздраве отмечают, что такие пункты прививки уже работают в Киеве, Одессе, Запорожье, Тернополе, Ужгороде и Черновцах.
"Это пример конструктивного диалога и выполнения социальной миссии", - отмечает Ляшко.