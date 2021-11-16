Ряд приходов согласились открыть пункты вакцинации в своих храмах, - Ляшко

Ряд приходов в Украине согласились открыть в своих храмах пункты вакцинации против коронавируса. Они уже работают в части городов.

Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Минздрав вел переговоры с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Так, инициативу поддержали:

Украинская греко-католическая церковь;

Православная церковь Украины (ПЦУ);

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП);

Церковь адвентистов седьмого дня.

В Минздраве отмечают, что такие пункты прививки уже работают в Киеве, Одессе, Запорожье, Тернополе, Ужгороде и Черновцах.

"Это пример конструктивного диалога и выполнения социальной миссии", - отмечает Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это не реанимирует рейтинг президента