24-летнего патрульного убили в Рубежном, табельное оружие украли: В городе введена спецоперация
Об этом в Facebook сообщает полиция Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.
"На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.
Позже в полиции сообщили, что погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов.
Александр присоединился к команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году и с честью исполнял служебные обязанности. В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Александра", - добавили в полиции.