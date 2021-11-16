Арахамия поддержал идею Шуляк создать в "Слуге народа" "дисциплинарную комиссию": Нужно активно проводить самоочищение рядов
Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Партия – это системная организация, в которой нужно активно проводить самоочищение рядов, чтобы выстраивать доверие общества. Потому что партии – это организации, работающие на местах с избирателями. Там должны быть люди, действительно вызывающие доверие общества", - отметил нардеп.
Говоря о том, будет ли комиссия принимать решение по народным депутатам, Арахамия подчеркнул, что это внутрифракционные вопросы, которыми "слуги народа" уже занимаются.
"А здесь речь идет о том, как удержать баланс между тем, чтобы всех разогнать, и содержанием необходимого количества депутатов", - добавил руководитель фракции "СН".
Ранее стало известно, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк инициирует создание "дисциплинарной комиссии", которая будет проводить оценку работы депутатов.