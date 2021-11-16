Дмитрука исключили из "Слуги народа"
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Народный депутат Артем Дмитрук исключен из фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объявил об исключении Дмитрука из состава фракции "Слуга народа".
"В соответствии с частью третьей статьи 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о решении депутатской фракции политической партии "Слуга народа" исключить из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Дмитрука Артема Геннадиевича", - сказал Корниенко.
Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании 15 ноября решила начать процедуру исключения народного депутата Артема Дмитрука из своего состава.