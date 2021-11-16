Дмитрука исключили из "Слуги народа"

Народный депутат Артем Дмитрук исключен из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объявил об исключении Дмитрука из состава фракции "Слуга народа".

"В соответствии с частью третьей статьи 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о решении депутатской фракции политической партии "Слуга народа" исключить из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Дмитрука Артема Геннадиевича", - сказал Корниенко.

Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании 15 ноября решила начать процедуру исключения народного депутата Артема Дмитрука из своего состава.

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