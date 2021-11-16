Чиновники медучреждений Киева присвоили 2 млн грн на закупке аппаратов ИВЛ для больных COVID-19, - СБУ
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как удалось установить СБУ, к "схеме" причастны не только чиновники медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций.
"Деньги присваивались по закупкам анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам собранных доказательств главному бухгалтеру госучреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по результатам проведения дополнительных процессуальных действий решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
"В то же время, в ходе досудебного расследования установлены дополнительные эпизоды аналогичных нарушений в других государственных органах и учреждениях Украины. По указанным фактам продолжается сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности", - акцентируют внимание в СБУ.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ и Нацполиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.