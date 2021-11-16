Чиновники медучреждений Киева присвоили 2 млн грн на закупке аппаратов ИВЛ для больных COVID-19, - СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили служащих медицинских учреждений Киева на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. По предварительным данным, по преступным махинациям злоумышленники присвоили почти 2 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как удалось установить СБУ, к "схеме" причастны не только чиновники медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций.

"Деньги присваивались по закупкам анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам собранных доказательств главному бухгалтеру госучреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система здравоохранения Киева работает на грани возможностей, а ситуация с COVID-19 ухудшается, - Кличко

Кроме того, по результатам проведения дополнительных процессуальных действий решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В то же время, в ходе досудебного расследования установлены дополнительные эпизоды аналогичных нарушений в других государственных органах и учреждениях Украины. По указанным фактам продолжается сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности", - акцентируют внимание в СБУ.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ и Нацполиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.