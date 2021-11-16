Состояние здоровья Саакашвили - стабильное. Основные жизненные показатели - в пределах нормы, - пенитенциарная служба Грузии

Состояние здоровья находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили стабильное. Основные жизненные показатели - в пределах нормы.

Об этом заявили в пенитенциарной службе Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Состояние здоровья пациента стабильное. Основные жизненные показатели – артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация в пределах нормы. Также в рамках нормы основные лабораторные показатели", – заявил во вторник на брифинге заместитель руководителя медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили.

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По его информации, Саакашвили находится под постоянным контролем медицинского персонала тюремной больницы, ему проводят лабораторные и другие диагностические исследования.

"Он обеспечен соответствующим медицинским обслуживанием. На сегодняшний день состояние его здоровья находится под постоянным контролем и опасность не угрожает", - сказал Чидрашвили, отметив, что продолжает функционировать созданный ранее для наблюдения за состоянием Саакашвили консилиум - многопрофильная группа врачей.

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