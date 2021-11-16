Выплата обещанной Зеленским 1 тыс. грн привитым украинцам будет производиться из общего фонда госбюджета, - Шмыгаль
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Выплата анонсированной президентом 1 тыс. грн для вакцинированных граждан Украины будет производиться из общего фонда государственного бюджета.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это будет фонд поддержки пострадавшего от COVID-19 предпринимательства, речь идет об общем фонде бюджета, соответственно, эти средства будут выделены", - сказал Шмыгаль.
По словам премьера, эта программа будет действовать в конце 2021 года и первой половине 2022 года.