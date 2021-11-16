Миграционный кризис может быть только прикрытием для активных действий России против Украины, - Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности того, что миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом может быть прикрытием для активных действий России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное телерадиовещание LRT.

"Искусственно вызванный миграционный кризис, переходящий в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины. Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия продемонстрировала свою способность быстро перемещать достаточно большие мощности (военные силы, - ред.) на большие расстояния", – сказал министр в интервью LRT.

При этом он отметил, что и Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем семь лет назад, но, по его мнению, "кризис в регионе" возможен.

Анушаускас подчеркнул, что нынешняя ситуация на востоке Украины не позволяет говорить о положительных сдвигах: Россия не отводит свои войска от границы, она не заключила договоренности, которые позволили бы Украине чувствовать себя в большей безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Противостояние на границе Польши и Беларуси: мигранты бросают камни и светошумовые гранаты в военных, те в ответ поливают их из водометов. ВИДЕО