Европейская бизнес-ассоциация призывает власти разблокировать выплату долгов всем без исключения "зеленым" инвесторам
Об этом говорится в заявлении EBA.
"Бизнес-сообщество надеется, что государственные институции и государственные банки предпримут все меры по выплате задолженности в полном объеме и пропорционально всем производителям ВИЭ", - говорится в позиции, опубликованной на сайте ассоциации.
EBA отмечает, что по неизвестным причинам от ГП "ГарПок" не всем компаниям поступили средства из "зеленых" целевых еврооблигаций. В частности, компания ДТЭК ВИЭ накануне сообщила об отсутствии расчетов с ней и призвала немедленно провести расследование по факту махинаций с еврооблигациями. 12 ноября 2021 года государственное предприятие "Гарантированный покупатель" перечислило 19,3 млрд грн средств производителям электрической энергии по зеленому тарифу, предварительно перечисленные от НЭК "Укрэнерго".
Однако позже средства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики, пояснили в Европейской бизнес-ассоциации.