Нардеп "Голоса" Костенко: Чтобы узнать, кто дал команду остановить спецоперацию по "вагнеровцам", достаточно опросить Ермака с применением полиграфа

Украинские спецслужбы в течение всего периода осуществления спецоперации по "вагнеровцам" проверяли, не стало ли известно о ней российской стороне. До срыва спецоперации такой информации не было. Временная следственная комиссия (ВСК) ВР знает об этом.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в фейсбуке написал нардеп "Голоса", Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

"После "пустого" отчета ВСК по делу "вагнеровцев" хочется пролить свет на некоторые детали. Разведчики, планировавшие и проводившие спецоперацию, не получали никаких сведений и сигналов, что об операции знают в ФСБ РФ или КГБ РБ. Такие спецоперации не проводятся без 100% уверенности, что враг о них не знает", – заявил политик.

"Мне известно о том, что наши спецслужбы в течение всего периода осуществления спецоперации проверяли, не стало ли известно о ней российской стороне, потому что от этого зависел ее результат и безопасность ее участников. И до самого срыва спецоперации такой информации не было. ВСК знает об этом!" " – подчеркнул он.

"Известно также и то, что руководством ГУР МОУ рассматривался лишь один вариант задержания наемников – посадка самолета в Украине. Альтернативных вариантов не было. Другие сценарии рассматривались на уровне разговоров за чашкой кофе", – пояснил парламентарий.

"Для того чтобы окончательный отчет ВСК был наполнен конкретикой и мы узнали, кто дал команду остановить спецоперацию, достаточно опросить руководителя ОП Ермака с применением полиграфа", - резюмировал Костенко.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".