"Слуга народа" Арахамия о межфракционном объединении Разумкова: В Верховной Раде есть 130 МФО. Это 131-е. Хотите, я в него завтра зайду?
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Пока я увидел, что новый депутат на галерке попал в список прогульщиков Верховной Рады за последний месяц. Почему он прогулял, вы знаете? Где он гулял? На эфирах. Задайте ему вопрос, а почему он прогуливает заседание Верховной Рады. Это его рабочее место. Я вот в прогульщиках всегда. Я уже к этому привык. У меня много работы. Я не успеваю добежать и проголосовать", - отметил нардеп.
Говоря о том, какие могут быть применены санкции в отношении "слуг народа", вошедших в состав МФО Разумкова, Арахамия подчеркнул, что речь не идет о создании политической силы.
"Хотите - завтра в МФО зайдет 200 депутатов из "слуги народа"? Это будет хороший сигнал? Завтра все напишут заявления и зайдут в это МФО. Если вы хотите, я завтра могу первым написать (заявление о вхождении. – Ред.)", - обратился он к журналистам.
Комментируя информацию о том, что на "слуг народа"-членов МФО "Розумна політика" оказывается давление со стороны властей, Арахамия отметил: "Смотрите, как это все сейчас выглядит. Уже нет хайпа. Когда кого-то выгоняли, снимали с должности - был хайп. Ходили на эфиры и говорили: "Вот мы такие хорошие парни, молодежь, которую власть выгоняет". Это же всегда популярная стратегия. А сейчас нет хайпа. Никто никого не выгоняет. Вы каждый день подходили ко мне и спрашивали: "Будете забирать мандат?". Видите – не забираем. А вот теперь появился новый хайп: какие-то молодчики, как вы говорите, с Банковой кому-то звонят по телефону. Но нет этой волны хайпа. Вот есть 130 МФО (в Верховной Раде. – Ред.) Это 131- е".