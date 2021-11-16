"Слуга народа" Арахамия о межфракционном объединении Разумкова: В Верховной Раде есть 130 МФО. Это 131-е. Хотите, я в него завтра зайду?

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нужно подождать, чтобы посмотреть, как будет работать межфракционное депутатское объединение (МФО) "Розумна політика".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Пока я увидел, что новый депутат на галерке попал в список прогульщиков Верховной Рады за последний месяц. Почему он прогулял, вы знаете? Где он гулял? На эфирах. Задайте ему вопрос, а почему он прогуливает заседание Верховной Рады. Это его рабочее место. Я вот в прогульщиках всегда. Я уже к этому привык. У меня много работы. Я не успеваю добежать и проголосовать", - отметил нардеп.

Говоря о том, какие могут быть применены санкции в отношении "слуг народа", вошедших в состав МФО Разумкова, Арахамия подчеркнул, что речь не идет о создании политической силы.

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"Хотите - завтра в МФО зайдет 200 депутатов из "слуги народа"? Это будет хороший сигнал? Завтра все напишут заявления и зайдут в это МФО. Если вы хотите, я завтра могу первым написать (заявление о вхождении. – Ред.)", - обратился он к журналистам.

Комментируя информацию о том, что на "слуг народа"-членов МФО "Розумна політика" оказывается давление со стороны властей, Арахамия отметил: "Смотрите, как это все сейчас выглядит. Уже нет хайпа. Когда кого-то выгоняли, снимали с должности - был хайп. Ходили на эфиры и говорили: "Вот мы такие хорошие парни, молодежь, которую власть выгоняет". Это же всегда популярная стратегия. А сейчас нет хайпа. Никто никого не выгоняет. Вы каждый день подходили ко мне и спрашивали: "Будете забирать мандат?". Видите – не забираем. А вот теперь появился новый хайп: какие-то молодчики, как вы говорите, с Банковой кому-то звонят по телефону. Но нет этой волны хайпа. Вот есть 130 МФО (в Верховной Раде. – Ред.) Это 131- е".