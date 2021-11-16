Адвокаты Порошенко: Мы фиксируем все действия по указанию Зеленского, которые направлены на политическое преследование лидера оппозиции, и за них последует ответственность

Президент Зеленский публично давит на правоохранительную систему с требованием сфабриковать новое подозрение пятому Президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко по так называемому "угольному делу".

Об этом на брифинге заявили адвокаты Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Они также прокомментировали подозрение, опубликоваванное изданием "Главком" экс-министру энергетики Владимиру Демчишину и подчеркнули – это фактически черновик "подозрения" для Порошенко, и он слеплен "из дерьма и палок".

"На прошлой неделе мы услышали заявление от одного из депутатов партии "Слуга народа" о том, что до конца года якобы по его сведениям ожидается подозрение Петру Порошенко в связи с так называемым "угольным делом". И вот это подозрение, о котором сообщили Демчишин, часть "угольного дела". Благодаря этой публикации мы теперь можем посмотреть изнутри, как это подозрение пятому Президенту Порошенко они собираются готовить", - говорит адвокат Илья Новиков.

Адвокат подчеркнул – как только ситуация с кризисом в энергетике и с веерными отключениями, к которым Украина очень близко подошла накануне этой зимой, материализуется, власти будут пытаться перевести стрелки на Порошенко.

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"Первая часть этого сюжета сводится к тому, что был "прекрасный уголь из ЮАР", который мог бы полностью изменить уголь из оккупированных частей Донбасса, но не заменил из-за "провокации, которые устроили неустановленные лица из высшего политического руководства Украины". Эту часть Демчишину им неудобно пришить, поскольку речь идет о событиях, когда он еще не был министром. Вместо этого вторую часть на него возлагают по полной программе", – объясняет Новиков.

Адвокат также напомнил, что уголь из ЮАР в соответствии с экспертизами не имел должного качества. "Нам пытаются сказать, что экспертиза якобы проведена некачественно, но у нас документы, подтверждающие, что уголь действительно не горел. Не в лабораторных условиях, а в самых настоящих котлах. Это протокол технического совещания, которое проходило в ноябре на Змиевской ТЭЦ. Здесь подтверждается, что, будучи загруженным в котел, этот уголь плавился, засорял фильтр и приводил к тому, что в результате котел мог полностью остановиться, это уголь, который везли из ЮАР, которого в любом случае было мало. Но это представляется как часть истории", – отмечает Новиков.

Адвокат также отметил, что кадровые назначения на инкриминирующих Демчишину государственных шахтах готовились еще предыдущим министром энергетики.

"Именно из "дерьма и палок" слеплен этот документ. Видно, что лепили его на скорую руку на коленке. Видно, что лепили это так называемое сообщение о подозрении под давлением", - считает адвокат Игорь Головань.

"Эти политические преследования осуществляются уже более 2,5 лет. Президент Зеленский - а мы имеем об этом очень много свидетельств - лично проводит совещания и давит на прокуроров и следователей, чтобы они что-то придумали против пятого Президента и лидера оппозиции Петра Порошенко", – напомнил Головань.

"Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности – это, в свою очередь, является уголовным преступлением, за которое те люди, которые подписали эту бумажку, должны будут отвечать", – отметил Головань.

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Он подчеркнул, что Петр Порошенко, будучи Президентом Украины в 2014 году, реализуя в соответствии с Конституцией свои полномочия, в частности, если говорить об энергетике, свою задачу выполнил. "По своим конституционным возможностям как руководитель СНБО, как лицо, представляющее Украину в международных отношениях, – эти задачи тогда в тяжелых условиях 2014 года были решены", – напомнил Игорь Головань.

"А теперь, когда мы видим абсолютную некомпетентность власти и беспомощность в этом энергетическом кризисе, мы видим даже со вчерашнего видео президента Зеленского, что он лично давит на правоохранителей и заставляет их готовить вот такие документы", – отмечает адвокат.

Илья Новиков отмечает, что Украина исчерпала запас прочности, созданный командой пятого Президента, благодаря которому были пройдены отопительные сезоны двух предыдущих лет. Это результат того запаса, той подушки энергетической безопасности, которую Украина наработала за 5 лет президентства Петра Порошенко. Ее хватало на две зимы. На зиму 21-22 ее уже не хватает. Поэтому если в ближайшие недели, как нам говорят депутаты Зеленского, мы действительно услышим о подозрении, которое правоохранительные органы президента Зеленского подготовили Петру Порошенко, то, это будет именно этот документ. Извините, но другого "дерьма" и других "палок" в ДБР для вас нет", - констатирует Новиков.

"Мы фиксируем тщательно все действия как президента Зеленского, так и тех людей, на которых он давит. Ни один из них не останется незамеченным. Ни один из них не уйдет от ответственности. Придет время, и ни один из них не уйдет от ответственности. И суд будет", – резюмирует Игорь Головань.