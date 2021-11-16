С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Киева будет 20 грн: Для владельцев карты киевлянина - 12 грн

В столице с 1 января повысят стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров", – говорится в сообщении.

Так, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

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Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

В то же время остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

В обращении остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

"Город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам. По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней", - говорится в сообщении.

Установить новые тарифы планируется с 01.01.2022 года.