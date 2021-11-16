Украина ужесточает охрану границы с Беларусью: задействовано около 8,5 тыс. человек и авиационные подразделения ГПСУ

Україна у разі необхідності готова посилити охорону кордону з Білоруссю за допомогою тероборони та громадських формувань. На сьгодні білорусько-український кордон охороняють близько 8,5 тисячі осіб.

Об этом заявил 16 ноября пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Усиление границы происходит. Задействовано около 8,5 тысячи человек. Три тысячи – это пограничники. Остальное - нацгвардейцы и полицейские. Наша задача на данный момент – увеличение пограничных нарядов, чтобы мы могли четко отследить ситуацию на границе. Задействованы также авиационные подразделения ГПСУ для отслеживания возможного потока мигрантов в сторону Украины", – сказал Демченко.

Он сообщил, что определены места, где возможны скопления мигрантов. По его словам, на границе с Беларусью местность болотистая, это помешает свободно передвигаться.

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Демченко добавил, что взаимодействие с органами местных властей происходит постоянно. Это касается сотрудничества с территориальной обороной, общественными формированиями, которые могут помогать пограничникам. Это резервы, которые при необходимости будут задействованы. "Они максимально мобильны для того, чтобы выйти на любой участок границы", - сказал он.

В свою очередь, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отметил, что сейчас "момент истины – удержится ли Польша, или нет. Это разведка боем".

По его мнению, на накопление мигрантов на границах стран ЕС с Беларусью вовремя не было реакции международного сообщества. "Все понимали, что это накопление должно когда-то прорвать. И если поляки дадут слабость, это будет чрезвычайная проблема", - заметил он, добавив, что "никто не остановится и будет дальше давить на ЕС и НАТО".

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По словам генерал-майора запаса, ситуация на границе с Беларусью – это и оттягивание значительных украинских сил на белорусскую границу. "Мы теперь вынуждены держать значительную группировку на границе с Беларусью, чтобы выдержать гипотетическое нашествие. Это один из маневров, чтобы отвлечь внимание от восточных границ Украины. И чтобы внимание ЕС и НАТО было сосредоточено на границах ЕС", – добавил военный.

По его мнению, ситуация напряженная и нуждается в реакции международного сообщества.

Как сообщалось, мигранты со стороны Беларуси 16 ноября начали штурмовать польскую границу в районе пункта пропуска "Брузги-Кузница".

В настоящее время непосредственно на польско-белорусской границе находятся 3-4 тысячи мигрантов, всего в Беларуси - до 20 тысяч.