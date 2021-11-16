ДТП с участием "слуги народа" Ковалева расследует ГБР
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"ГБР расследует дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины, автомобиль которого врезался в грузовик на Одесской трассе. Авария произошла утром 15 ноября 2021 года во время маневра грузовика - водитель поворачивал в месте разворота встречного транспорта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате столкновения депутат получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика остался без повреждений.
Признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено. Оснований для привлечения к уголовной ответственности кого-либо из водителей пока нет, однако досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, информируют в ГБР.
Напомним, нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев попал в ДТП в Киевской области. Парламентарий госпитализирован в больницу с травмами. Проверка на алкоголь нардепа принесла отрицательный результат.