В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты 8 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Причепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В сторону Новотошкивского войска РФ трижды открывали огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Недалеко от Травневого оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.
В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.
Позиции возле Новозвановки попали под обстрел из калибра артиллерии 122 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана к медицинской помощи и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.