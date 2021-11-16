Печерский суд продолжит избирать меру пресечения нардепу Леросу 18 ноября

Печерский районный суд Киева отложил слушание ходатайства следствия об избрании внефракционному народному депутату Гео Леросу меры пресечения в виде домашнего ареста до 18 ноября для установления обстоятельств сообщения о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании во вторник представитель защиты Лероса сообщил, что Леросу было предъявлено одно подозрение в рамках объединенного уголовного производства, а в самом ходатайстве об избрании меры пресечения речь идет о двух эпизодах - по ст. 382 УК (неисполнение решения суда) и об уголовном проступке в связи с хулиганскими действиями в Верховной Раде.

По его словам, также избрание меры пресечения в виде домашнего ареста не позволит ему выполнять функции народного депутата.

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Представитель прокуратуры, отвечая на вопрос следователя, есть ли в материалах дела расписка о вручении подозрения, отметил, что ее нет в материалах дела, но такое подозрение было вручено.

Для установления обстоятельств вручения и подозрения суд объявил перерыв в слушании ходатайства до 15:30 18 ноября.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.