Россия усиливает свои военные позиции вблизи наших границ для давления на Украину, - Кулеба

В Москве применяют широкий спектр мер, чтобы дестабилизировать Европу, в частности, искусственно созданный миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси и недавнее наращивание войск у границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

"Мы считаем, что использование мигрантов против Беларуси, ситуация вокруг Северного потока-2, кампании по дезинформации, военное наращивание Россией (на границе с Украиной. – Ред.) – это часть более широкой картины (гибридных атак на Европу. – ред.)", – сказал Кулеба.

Глава МИД убежден, что РФ усиливает свои военные позиции у границы государства ради создания давления на Украину.

"То, что мы сейчас имеем – это инфраструктура, созданная для большого количества войск и большого количества военной техники, которую можно развернуть против Украины или использовать как рычаг влияния", - отметил Кулеба.

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Кулеба добавил, что союзники Украины готовы на военное сотрудничество с Украиной и на санкционные меры по противодействию России.

"Мы знаем, что может сделать каждый партнер. Некоторые могут работать с нами на военном треке. Другие желают действовать через экономические меры. Кто-то может делать только политические заявления. Важно объединить все эти элементы вместе, и исходя из возможностей и политической готовности", каждого партнера, внести свой вклад", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел обобщил, "все, что может укрепить способность Украины защищаться и демотивировать Россию от того, чтобы прибегнуть к военным действиям, рассматривается".