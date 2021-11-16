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Минфин о выплатах "тысячи Зеленского" вакцинированным: "Ожидаем принятия законопроекта №6297 с поправками в госбюджет-2021"

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Минфин о выплатах "тысячи Зеленского" вакцинированным: "Ожидаем принятия законопроекта №6297 с поправками в госбюджет-2021"
Министерство финансов в контексте выплат 1 тыс. грн для вакцинированных граждан ожидает принятия законопроекта №6297 с поправками в государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий увеличение доходной части бюджета на 3 млрд грн до 1,15 трлн грн.

Об этом заявили в пресс-службе Минфина в ответ на вопрос об источниках финансирования инициативы президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем принятия в целом законопроекта с изменениями в госбюджет №6297", – заявили в пресс-службе.

Напомним, депутатский законопроект №6297 зарегистрировали представители фракции "Слуга народа" 8 ноября. Согласно пояснительной записке к документу целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.

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Депутаты, в частности, предлагают увеличить ожидания от НДС в этом году на 1,9 млрд грн, а также на 975 млн грн – от налога на прибыль предприятий. Следовательно, доходы госбюджета по общему фонду предлагается увеличить на 3 млрд грн, до 1,024 трлн грн.

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