Работник Управления патрульной полиции в Луганской области задержан за убийство полицейского в Рубежном, - прокуратура
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В Луганской области благодаря проведенным безотлагательным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям раскрыто умышленное убийство патрульного полицейского (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.
По данным следствия, к совершению тяжкого преступления причастен работник Управления патрульной полиции в Луганской области, имевший неприязненные отношения с потерпевшим.
В настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что сегодня, 16 ноября 2021 года, по месту несения службы обнаружено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и другими телесными повреждениями.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.