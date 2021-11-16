Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Уоллесом
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения о развитии украинского флота на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов. Но проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.
Также президент Украины отметил необходимость осуществления последовательных шагов в целях обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.
"Глава Украинского государства особо отметил недавние заявления Премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалась поддержка нашего государства в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток – 2"", – подчеркнули в пресс-службе.