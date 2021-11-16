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Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Уоллесом

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Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Уоллесом
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения о развитии украинского флота на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов. Но проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.

Также президент Украины отметил необходимость осуществления последовательных шагов в целях обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.

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"Глава Украинского государства особо отметил недавние заявления Премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалась поддержка нашего государства в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток – 2"", – подчеркнули в пресс-службе.

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  • Александр Ивашин 054948b9
    Отличная новость ! Российских портянок аж корежит ...
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