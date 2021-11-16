Армения и Азербайджан сообщают о потерях в боях

В Ереване сообщают о 15 погибших и 12 пленных, в Баку - о 2 раненых.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По неподтвержденным данным, погибли 15 военнослужащих ВС Армении", - сказал глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

Министерство обороны Армении сообщило, что 12 военнослужащих попали в плен.

"С армянской стороны есть потери. Данные уточняются. 12 военнослужащих – семь контрактников и пять срочников – захвачены азербайджанской стороной", - говорится в сообщении Минобороны.

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При этом в Минобороне Армении утверждают, что "противнику нанесены большие потери в живой силе, около одного десятка военной техники выведены из строя". "Обстановка на востоке Армении продолжает оставаться крайне напряженной. Интенсивность боев не убавилась. Противник применяет артиллерию, бронетехнику", - отмечают в Минобороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем сообщил о раненых с азербайджанской стороны. Он отметил, что Азербайджан дал "адекватный ответ на действия Армении".

Алиев заявил, что "армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуша, Лачина и Кялбаджара, и последняя широкомасштабная атака произошла сегодня".

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