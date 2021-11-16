Канада призвала Россию прекратить военные маневры у границ Украины

Передвижения российских войск вблизи границы с Украиной вызывают глубокую обеспокоенность в Канаде.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские военные маневры вблизи украинской границы вызывают серьезную обеспокоенность. Мы призываем Россию ослабить напряжение и обеспечить прозрачность своей военной деятельности", - написала Джоли в твиттере.

Министр добавила, что Канада "остается непоколебимым союзником украинского народа и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

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