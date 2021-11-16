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7 польских полицейских, солдат и пограничник пострадали во время столкновений с мигрантами

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7 польских полицейских, солдат и пограничник пострадали во время столкновений с мигрантами
Они получили травмы, когда мигранты штурмовали белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Брузги".

Об этом сообщила полиция Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшних нападений пострадали 7 полицейских. Это число включает полицейского, которого ударили камнем по голове и которого доставили в больницу; полицейского, которого с травмой головы доставили в больницу, и 5 полицейских с ранениями рук и ног. Повреждения нанесли брошенные в нас предметы" - говорится в сообщении.

Также о ранении своей сотрудницы сообщила пограничная служба – в женщину попали камнем.

По данным минобороны Польши, травму получил и один из солдат.

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Топ комментарии

  • Ярослав Шевченко 51a490e4
    И вот это чмо, бедные несчастные мигранты!?
    Пока, поляки молодцы, продержутся месяц и тогда ситуация развернётся уже против Беларуси. Хотя этим мигрантам ничего хорошего не светит, расходный материал.
  • Петр Дибров 4c656e43
    Это уже не мигранты! Это вторжение! Свой народ низзя лупить, захватчиков надо....
  • NonCFist
    _Рашысты напали на Польшу! Ещё в 2010. И убили высшее политическое и военное руководство. Включая президента Польши! Это было нападение на ЕС и НАТО! Что именно непонятно?
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