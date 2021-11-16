Наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации, - Минздрав

Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам коронавируса и не является основанием для отказа от вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Наличие антител к коронавирусу, который вызывает COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации"", – говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что пока неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты, потому что они долго не сохраняются.

По данным Минздрава, никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным. "Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", - уточняют в министерстве.

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