Глава Фонда госимущества Сенниченко подал в отставку, - СМИ

Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ. Агентство ссылается на "близкий к Фонду госимущества источник".

Также об отставке Сенниченко пишет Lb.ua. По его данным, одна из главных причин увольнения "недовольства отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Об уходе Сенниченко пишет и эксдепутат, бывший журналист и бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Он утверждает, что причина отставки - "скандальная приватизация завода "Большевик", состоявшаяся под одного участника".

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