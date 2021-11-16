Главные новости 16 ноября: сертификация "Северного потока" остановлена, у Кивы провели обыски и забрали оружие

Германия приостановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", у Кивы провели обыски и забрали наградное оружие, лидера антивакцинаторов подозревают в попытке захвата власти, - главные новости 16 ноября.

Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG - оператора газопровода "Северный поток-2". Сертификацию могут возобновить, если компания проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством. Председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко говорит, что все не так однозначно, потому что "Газпром" пытается прибегнуть к юридическим трюкам и обмануть европейцев.

СБУ пришла к лидеру антивакцинаторов

В спецслужбе его имя не называют, но СМИ пишут, что это Остап Стахив со Львова – один из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве 3 ноября. У мужчины провели обыски и сообщили ему о подозрении в попытке свержения государственного строя - в спецслужбе показывают переписку, участники которой обсуждают создание в Украине собственных территориальных общин с "собственной милицией" и "экономикой". Финансировалось это все из РФ.

У Кивы провели обыски и забрали наградное оружие

ДБР пришло в дом нардепа "ОПЗЖ" с обысками по делу о стрельбе из автомата Калашникова. Министр внутренних дел Монастырский лишил Киву наградного оружия, полученного в 2015 году.

Проезд в Киеве будет стоить 20 грн

Подорожание придет с 1 января 2022 года. Если покупать поездки на метро, ​​в трамвае, троллейбусе и автобусе по одной – они будут стоить 20 грн. Если брать сразу 50 на электронный билет – то от 15. Для владельцев проездных стоимость составит от 14,2 грн за поездку.

Денисову не пустили к Саакашвили

Омбудсмену отказали в посещении Саакашвили в больнице тюрьмы №18. Власти Грузии говорят, что не обязаны ее пускать. А еще – утверждают, что состояние Саакшвили – стабильное, а жизненные показатели – в норме.

Столкновения на границе Беларуси и Польши

Около 3,5 тыс. мигрантов попытались попасть в Польшу через пограничный переход. Они бросали в военных камни и светошумовые гранаты. Травмы получили не менее 9 защитников польской границы, в том числе две женщины.

Лукашенко после разговора с Путиным поручил разместить мигрантов в логистическом центре на границе.

Армения и Азербайджан снова воюют

Обе страны заявили о боевых действиях на границе. И Ереван, и Баку сообщают о потерях в боях. Вот здесь можно прочесть, почему они воюют и при чем здесь Россия.