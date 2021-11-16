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Сборная Украины в гостях победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу

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Сборная Украины в гостях победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу
Сборная Украины по футболу на выезде победила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голами отличились Зинченко (58 минут) и Довбык (79).

В другом матче группы сборная Франции обыграла сборную Финляндии.

Таким образом, сборная Украины заняла второе место в группе D и сыграет в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

В финальную стадию чемпионата мира вышли десять победителей отборочных групп - Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария и Нидерланды.

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Еще три путевки разыграют в стыковых матчах десять обладателей вторых мест - Италия, Польша, Португалия, Россия, Северная Македония, Швеция, Шотландия, Украина, Турция и Уэльс, к которым присоединятся два лучших победителя группы Лиги наций УЕФА Австрия и Чехия.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. Стыковые турниры состоятся с 24 по 29 марта. 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, состоящих из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками ЧМ-2022.

XXII чемпионат мира по футболу состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. в Катаре.

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Топ комментарии

  • Vedana
    Я святкую.
    Звуковий супровід був нормальний ! Може, завтра сусіди щось казатимуть ...

    Хлопці, молодчинки наші ! (Скигління про стики сьогодні чути не хочу. От буде березень - тоді).

    Грали дисципліновано, розрахували сили: не виклалися до знемоги у першому таймі, щоб потім падати у другому. Кілька разів віддали ініціативу боснякам - нормально.

    Так, пропустили фактично три дуже небезпечних моменти: Жора, цьом ! Врятував.

    Лаяла дерев'яку Циганкова, але прощаю за гольовий пас.
    Довбик !!! Артем, ну, йолки-палки, третій можна було покласти.

    Земляки мої - молодчинки, хоча Зінченко лажав з пасами і створював небезпеку для нас на лівому фланзі. Русік старався, як і у матчі з болгарами.

    Іду тролить москалів. Бо вони, падлюки, дуже бажали перемоги боснійцям і фінам.

    А, ще: суддя - теж падлюка. А на Трибуні його розхвалили. Придурок реальний.

    Ми тебе любимо, Збірна ! Бажаю перемог !

    Подяка нашим уболівальникам, які поїхали і палко підтримували Збірну !
  • Ziu Zou
    Ой, хлопці, порадували!!!!!! Як же чудово, що ви накінець-то не в нічию зіграли. Будьмо!!!!!!!!!!!!!
  • Vedana
    Забула: вболівальники босняків - просто свині. Там був інцидент, коли їм *** *** не сподобалося, що наші розгорнули прапор України... Поліцаї мусили втрутитися.

    А коли вони ще тупо і огидно свистіли під час виконання нашого гімну, то пішли вони ...

    Я знала, що вони грають з підлянкою. Якби це раптом був вирішальний матч - то вони ще в першому таймі половину наших переламали б.

    Показово, що наші всі співали гімн (і майже всі хрестилися перед виходом і матчем), а суперники - як оніміли + тренерський штаб.
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