Сборная Украины в гостях победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голами отличились Зинченко (58 минут) и Довбык (79).
В другом матче группы сборная Франции обыграла сборную Финляндии.
Таким образом, сборная Украины заняла второе место в группе D и сыграет в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
В финальную стадию чемпионата мира вышли десять победителей отборочных групп - Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария и Нидерланды.
Еще три путевки разыграют в стыковых матчах десять обладателей вторых мест - Италия, Польша, Португалия, Россия, Северная Македония, Швеция, Шотландия, Украина, Турция и Уэльс, к которым присоединятся два лучших победителя группы Лиги наций УЕФА Австрия и Чехия.
Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. Стыковые турниры состоятся с 24 по 29 марта. 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, состоящих из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками ЧМ-2022.
XXII чемпионат мира по футболу состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. в Катаре.