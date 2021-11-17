Pfizer поделился лицензией на лекарства против COVID-19, это сделает их дешевле
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Так, компания Pfizer решила поделиться лицензией с Патентным пулом лекарственных средств, поддерживаемым Организацией Объединенных Наций.
Это означает, что для 95 стран со средним и низким уровнем доходов таблетки Pfizer станут доступнее. В этих государствах обитает 53% населения мира.
"Pfizer не будет получать роялти за продажи в странах с низким уровнем дохода и в дальнейшем откажется от лицензионных платежей за продажи во всех странах, охваченных соглашением", – рассказали в фармацевтической компании.
Речь идет о таблетках Paxlovid от компании Pfizer. Их еще не одобрили для использования, однако это лекарство продемонстрировало эффективность в 89% против госпитализации и смерти во время испытаний.
В конце октября лицензией на свое лекарство против COVID-19 поделилась другая американская компания – Merck. Ее таблетки Lagevrio (молнупиравир) стали первыми в мире, позволившими использовать для лечения больных. Соответствующий документ предоставила Великобритания.