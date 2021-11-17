Кива говорит, что его лишили звания кандидата наук

Нардеп ОПЗЖ обещает судиться с Министерством образования и науки Украины.

Об этом Илья Кива рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Сегодня (16.11 - ред.) во время обыска власти заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям", – сказал Кива.

Нардеп заверил, что решения Министерства образования и решения министра внутренних дел будут обжалованы в суде. "Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены", – заявил Кива.

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

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26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.