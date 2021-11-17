Сервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве
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Работа сервиса Uber Shuttle будет прекращена с 19 ноября.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ. О причинах закрытия сервиса в сообщении не говорится.
"Мы вернем неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой была совершена покупка. Для пакетов, приобретенных за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber сервис в Украине", - заявили в компании.
Сервис Uber Shuttle начал работу в столице 2,5 года назад. Киев был первым городом Европы, где его запустили.