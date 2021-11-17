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Командование ВС РФ в ОРДЛО начало сборы военнообязанных запаса, - разведка

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Командование ВС РФ в ОРДЛО начало сборы военнообязанных запаса, - разведка
Командование ВС РФ во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей приступило к сборам военнообязанных запаса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГУР Минобороны Украины.

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск. С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военно связанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировок по боевой готовности", - сообщили в разведке.

Также отмечается, что проведение сборов контролируется комиссией штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

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Топ комментарии

  • Mart 13b70ee9
    Смешного мало. Война на пороге
  • Виталий Зализняк
    Сімволічне фото на фоні вантажівок, не хватает написів "Груз 200".
    Може вони є на зворотньому боці двірей
  • акаб акабіч
    война давно идет
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